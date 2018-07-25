​Уже в этом году Рыбинск дополнительно получит 400 миллионов рублей на ремонт дорог. Решение об оказании финансовой помощи городу было принято во время встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Вопрос, на какие именно дороги необходимо направить средства, обсуждался на заседании фракции "Единая Россия" в муниципальном совете депутатов Рыбинска. В мероприятии приняли участие и областные депутаты.



– Протокол подписан. В ближайшее время будет утвержден перечень дорог, которые дополнительно отремонтируют в Рыбинске, – ранее в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – Его составят с учетом обращений жителей, которые поступали в администрацию и к депутатам. Работы придется выполнять в сжатые сроки. Рассчитываем на профессионализм подрядчиков и, безусловно, будем тщательно контролировать качество ремонта.



При содействии губернатора в Рыбинск в этом году уже поступило 200 миллионов рублей из федерального бюджета. На них ремонтируют самые протяженные и аварийные участки в разных районах города. Дополнительное финансирование позволит существенно расширить список объектов.



Ограничения вносят предусмотренные законом конкурсные процедуры. Они займут минимум 40 календарных дней, поэтому непосредственно к работам можно будет приступить не ранее середины сентября.



– Очень хочется выйти на все дороги, на которые жалуются жители, но мы должны взвешенно оценивать возможности технического исполнения, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – С учетом погодных условий поздней осени принято решение включить в список те объекты, где не нужно проводить капитальные работы. Специалисты сейчас отбирают дороги, где требуется замена асфальтового покрытия без перекладки основания, установки бордюров или переноса колодцев. По всем этим объектам у нас есть обращения граждан.



Без проведения капитальных работ предлагается заменить асфальт на оставшихся участках окружной дороги и улицы Рокоссовского, проспекте Батова, улицах Горького, Академика Губкина, Коллективизации, Пятилетки. Все эти дороги протяженные, имеют большой трафик и связывают разные районы города.



– Выбирать нужно действительно большие и широкие дороги, которые оперативно можно сделать в условиях ограниченного времени, – сказал опытный дорожник, член фракции «Единая Россия» Ярославской областной Думы Евгений Сдвижков. – Рыбинск заметили. Выделяются серьезные федеральные деньги. Контроль будет на всех уровнях. Как дорожник, я соглашусь, что вода и осадки – враг любой дорожной одежды, но у нас осенью есть и погожие дни. Главное, не уйти в щебенку и бордюрные работы. Нужно быстро сделать срезку асфальта, положить выравнивающий слой.



Финансирование ремонта дорог в Рыбинске в 2019 году продолжится. Перечень объектов будет определен с учетом мнения жителей.