​Началась областная смена актива старшеклассников «Абитуриент», которая продлится до 2 августа. На базе детского лагеря «Орленок» собрались 87 ребят, состоящих в общественных организациях и объединениях, принимающих активное участие в молодежных мероприятиях муниципального и регионального уровней.



– Летом наш департамент организует целую серию профильных лагерей для подростков, для тех, кто, как правило, уже не попадает в обычные оздоровительные лагеря по возрасту, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Программа каждого лагеря включает компонент, позволяющий формировать у участников различные компетенции – коммуникационные, личностные. «Абитуриент» – это школа подготовки к студенческой и активной общественной жизни. Многие из побывавших в лагере впоследствии входят в костяк актива вузов, общественных организаций.



Каждая смена – это возможность для ребят найти новые знакомства, принять участие в интересных и полезных семинарах, мастер-классах и тренингах. Каждый может раскрыть в себе таланты, проявить себя в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях.



Программа «Абитуриента» традиционно насыщенна и предлагает большой выбор форм и направлений работы. В их числе – волонтерская деятельность, спорт, мероприятия по развитию творческих способностей, лидерского потенциала, повышению ораторского мастерства и коммуникативных навыков.



Основной целью проекта является создание условий для развития лидерского потенциала активных старшеклассников и повышения их мотивации к общественно-полезной, социально одобряемой деятельности.