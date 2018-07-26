​В Тутаевском районе прошло заседание экспертной группы, члены которой занимаются формированием концепции новой экологической политики по направлению «Воздух». Разработка этого важного для региона документа инициирована губернатором Дмитрием Мироновым.



Эксперты совместно с представителями муниципальной администрации, Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выехали на давнюю проблемную точку – в промзону ООО «Феникс», прилегающую к Тутаеву. Жители города много лет жалуются в различные инстанции на неприятный запах, периодически поступающий с этой территории.



– В рамках выезда специалисты сделали забор воздуха с целью проведения исследований на семь составляющих, – рассказала модератор экспертной группы, представитель областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова. – Кроме того, территория промзоны впервые была обследована с помощью квадрокоптера на предмет незарегистрированных хозяйствующих субъектов, которые потенциально могут быть источниками загрязнения воздуха.



На результат анализов проб влияет множество показателей, включая погодные условия. Поэтому, по мнению специалистов, для обеспечения жесткого контроля за выбросами необходим стационарный, в круглосуточном режиме работающий пост мониторинга состояния атмосферного воздуха. Отмечено, что в период работы в промзоне мобильного поста, по данным районной единой дежурно-диспетчерской службы, количество жалоб граждан на неприятный запах уменьшилось в разы.



– Эксперты предлагают в целом увеличить количество постов мониторинга в регионе, а также сформировать сводный том предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, – отметил депутат Ярославской областной Думы, член фракции "Единая Россия" Юрий Павлов. – Кроме того, необходима разработка нормативной базы для проведения экспертизы и согласования размещения новых предприятий на территории существующих промышленных узлов для исключения негативного влияния на окружающую среду.



В настоящее время перечень предельно допустимых выбросов формулируется для каждого предприятия. Общего документа, содержащего полный комплекс параметров, нет. Создание сводного тома позволит решать множество задач по охране воздушного бассейна как отдельного города, района, так и области в целом, даст возможность комплексной оценки изменения состояния воздушного бассейна при строительстве новых производственных предприятий или реконструкции действующих. Кроме того, такой документ позволит определять необходимость проведения воздухоохранных мероприятий с прогнозом их эффективности.



Как сообщили экспертам представители администрации района, для повышения качества жизни в Тутаеве в данный момент рассматривается вопрос о переводе ООО «Феникс» на отдаленную территорию моторного завода. Также будет проработан проект трехстороннего соглашения с МРСК и руководителями предприятий, осуществляющих деятельность в промзоне, о взаимодействии в сфере контроля за работой очистных сооружений.



Следующее заседание экспертной группы «Воздух» состоится в начале августа.