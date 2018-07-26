​Творческий коллектив художников, литейщиков, скульпторов, каменщиков под руководством лауреата Государственной премии РФ, народного художника России Николая Мухина создаст памятник предводителям народного ополчения 1612 года Козьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Скульптура будет установлена на территории Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря.



– В 1615 году ярославцы увековечили память тех событий, основав Спасо-Пробоинский храм, а потом – монастырь на месте явления чудотворной иконы Спаса, избавившей народное войско и жителей города от моровой язвы, – сказал настоятель монастыря игумен Никодим. – Сегодня, в XXI веке, мы тоже ставим монумент в честь освобождения страны в 1612 году. Первый памятник народным вождям Минину и Пожарскому установлен в Москве 200 лет назад на народные деньги. Это было сделано, чтобы люди почувствовали себя соучастниками того освободительного процесса. Мы пошли тем же путем. Если памятник будет подарком какого-то мецената или властей предержащих, он не станет народным, а в этом главная идея.



Николай Мухин сообщил, что авторский коллектив, несмотря на отсутствие финансирования, уже приступил к работе.



– Предусмотрена роспись арки при входе в монастырь, от которой будет проложена брусчатка – маршрут ополченцев – к самому памятнику. Это будет скульптура высотой семь метров, – поделился планами Николай Мухин. – Люди действительно совершили подвиг и отстояли православие в нашей стране, поэтому за спиной у Минина и Пожарского крест, который они защищали. Мы приобрели часть материалов и начинаем постепенно работать, но необходимо закупить камень и бронзу. В столь масштабном проекте будут задействованы более 40 человек. При условии ровного финансирования памятник будет готов к 4 ноября.



Сбор средств открыт. Реквизиты указаны на сайте монастыря.



Напомним, в выборе места установки монумента могли принять участие все жители региона. Осенью прошлого года открытое голосование проходило на портале органов государственной власти Ярославской области. В жюри конкурса на лучший проект памятника вошли главный архитектор региона Михаил Кудряшов, председатель регионального отделения ВООПиК Вячеслав Сафронов, член Российской академии художеств Александр Рукавишников и другие эксперты.