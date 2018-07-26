​С 10 по 12 августа в музее-заповеднике «Ростовский кремль» пройдет VIII международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». В его программе – традиционно выставки, концерты, мероприятия, посвященные культуре русского и европейского Средневековья.



Среди самых ярких событий фестиваля – мастер-классы, в том числе иконописные и золотошвейные, концерт на открытом воздухе у стен Успенского собора.



Развернет работу и книжная выставка-ярмарка «История государства Российского», где пройдут презентации современных изданий. Здесь можно будет увидеть и новые книги, выпущенные музеем «Ростовский кремль».



Исследователи колокольного искусства, коллекционеры и литейщики соберутся на круглый стол «Традиции и проблемы звонарского образования».



В музыкальной программе – концерты фольклорного хора «Мдзлевари» из Грузии. С программой «Древнерусские духовные песнопения XVI – XVIII веков. Духовные стихи» в храме Спаса на Сенях и в парадном зале Красной палаты выступит ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин».



Во все дни фестиваля будут проходить колокольные концерты, после каждого – мастер-классы на передвижной звоннице на площадке перед «Домом на погребах».



Кульминацией «Ростовского действа» станет главный концерт фестиваля «История государства Российского в музыке и колоколах». Солисты театра «Новая опера» и одноименный симфонический оркестр исполнят произведения Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Прокофьева: фрагменты из опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Князь Игорь», «Хованщина», «Борис Годунов», сюита «Картинки с выставки», кантата «Александр Невский» и музыка к кинофильму «Иоанн Грозный».



Подробнее о фестивале: http://www.rostmuseum.ru.