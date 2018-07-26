​Переславский молодежный центр переехал в новые помещения, отремонтированные на средства губернаторской программы «Решаем вместе!». Правительство области реализует ее совместно с партией «Единая Россия».



На реконструкцию двухэтажного здания на улице Плещеевской было выделено 5,7 миллиона рублей. Средства пошли на ремонт крыши, пола, потолка, стен, замену инженерных коммуникаций, окон и дверей, окраску фасада.



– Выкуп здания спортзала фабрики «Новый мир» для нужд города несколько лет назад был профинансирован из регионального бюджета, – рассказал депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Кучменко. – А сегодня благодаря программе «Решаем вместе!» у молодежи объединенного округа Переславль-Залесский есть возможность встречаться в самом сердце нашего прекрасного города, решать сообща актуальные проблемы, придумывать новые проекты, обмениваться идеями.



На первом этаже здания, где находится спортзал, местное отделение Федерации единоборств и бокса России будет проводить занятия для юношей и девушек. На втором этаже уже разместились представители городского и районного отделений молодежного центра. После 1 января они станут единой структурой и будут проводить все мероприятия в общем формате.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.