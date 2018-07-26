​26 июля прошел смотр сил и средств отделения Центра государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ярославской области. В мероприятии принял участие председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.



Вместе с начальником Главного управления МЧС по Ярославской области Олегом Бочаровым они осмотрели центр, ознакомились с его работой.



– В функции государственной инспекции по маломерным судам входят ежедневное патрулирование акватории региона, аттестация судоводителей, техническое освидетельствование пляжей, баз-стоянок маломерных судов, которых в нашей области 32, – рассказал начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» Алексей Павлишин.



Поводом для визита стало недавнее совещание под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева в режиме видео-конференц-связи. На нем обсуждались вопросы практической реализации мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, на примере субъектов Федерации.



В Ярославской области с начала года ЧС зарегистрировано не было. Снижено количество техногенных пожаров, не допущено возникновения природных. Под контролем обстановка на водных объектах.



Дмитрию Степаненко показали гордость государственной инспекции по маломерным судам – многоцелевой пожарно-спасательный катер «Лидер 12М», построенный на Рыбинской верфи.



Судно спущено на воду в конце августа 2009 года. После испытаний конструкции и оборудования в экстремальных условиях было принято решение о серийном производстве этой модели.



Катер используется различными государственными ведомствами. Он предназначен для несения патрульно-поисковой службы, спасения терпящих бедствие на воде, тушения пожаров на малых водных и прибрежных объектах, буксировки малых судов, а также для проведения водолазных работ.



– У данного судна стопроцентная устойчивость, два мощных дизельных двигателя, – отметил главные преимущества катера Олег Бочаров.



– Давайте его в деле посмотрим, – предложил Дмитрий Степаненко.



Катер проследовал до судоремонтного завода, где прошли учения по тушению пожара на барже.