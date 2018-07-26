|26 июля прошел смотр сил и средств отделения Центра государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ярославской области. В мероприятии принял участие председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.
Вместе с начальником Главного управления МЧС по Ярославской области Олегом Бочаровым они осмотрели центр, ознакомились с его работой.
– В функции государственной инспекции по маломерным судам входят ежедневное патрулирование акватории региона, аттестация судоводителей, техническое освидетельствование пляжей, баз-стоянок маломерных судов, которых в нашей области 32, – рассказал начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» Алексей Павлишин.
Поводом для визита стало недавнее совещание под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева в режиме видео-конференц-связи. На нем обсуждались вопросы практической реализации мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, на примере субъектов Федерации.
В Ярославской области с начала года ЧС зарегистрировано не было. Снижено количество техногенных пожаров, не допущено возникновения природных. Под контролем обстановка на водных объектах.
Дмитрию Степаненко показали гордость государственной инспекции по маломерным судам – многоцелевой пожарно-спасательный катер «Лидер 12М», построенный на Рыбинской верфи.
Судно спущено на воду в конце августа 2009 года. После испытаний конструкции и оборудования в экстремальных условиях было принято решение о серийном производстве этой модели.
Катер используется различными государственными ведомствами. Он предназначен для несения патрульно-поисковой службы, спасения терпящих бедствие на воде, тушения пожаров на малых водных и прибрежных объектах, буксировки малых судов, а также для проведения водолазных работ.
– У данного судна стопроцентная устойчивость, два мощных дизельных двигателя, – отметил главные преимущества катера Олег Бочаров.
– Давайте его в деле посмотрим, – предложил Дмитрий Степаненко.
Катер проследовал до судоремонтного завода, где прошли учения по тушению пожара на барже.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:30
12 просмотров
2018.07.26 Начался вывоз мусора с территории Семибратовского сельского поселения2018.07.26 В Ярославле начали строить новый детский сад2018.07.26 Водоканал Некоузского района будет присоединен к Северному водоканалу 2018.07.26 Найдено решение, позволяющее начать ремонт дорог в Рыбинске на федеральные средства раньше середины осени2018.07.26 Переславский молодежный центр переехал в здание, отремонтированное по программе «Решаем вместе!»