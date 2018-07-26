​На заседании муниципального совета Рыбинска депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации и бюджет города. Это позволит раньше начать торги и определить подрядчиков на ремонт дорог за счет дополнительных средств, выделенных Рыбинску из федерального бюджета.



Договоренность о перечислении городу 400 миллионов рублей на ремонт дорог была достигнута в ходе рабочей встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Протокол уже подписан, деньги поступят осенью.



Для определения подрядчиков необходимо провести положенные по закону конкурсные процедуры, которые займут не менее 40 дней. Так как слишком высоки погодные риски, принято решение начать торги раньше на собственные средства города.



– 70 процентов улично-дорожной сети Рыбинска сейчас находится в ненормативном состоянии. Получение 400 миллионов рублей на ее ремонт – это большой шаг вперед, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. – Деньги непереходящие и могут быть освоены только в этом году. Работать предстоит в непростых условиях, и наша задача – успеть провести все процедуры, чтобы подрядчики вышли на городские дороги как можно быстрее.



Виталий Ткаченко пояснил, что город вправе потратить средства на проведение некапитальных работ. Это сводит к минимуму риски потери качества из-за погодных условий.



Глава Рыбинска Денис Добряков добавил, что объектов, на которых требуется только перекладка верхнего слоя асфальта, достаточно.



– Выделение дополнительных средств позволит нам привести в нормативное состояние всю окружную, сделать въездные дороги – проспект Батова и улицу Горького, отремонтировать протяженные и связывающие разные районы улицы Коллективизации и Пятилетки, доделать улицу Рокоссовского, восстановить улицу Академика Губкина, – перечислил Денис Добряков. – На этих дорогах не требуется проведения капитальных работ, но замена покрытия просто необходима.



Депутаты муниципального совета поддержали предложение Правительства региона и администрации города, отметив, что нужно пользоваться любой возможностью, чтобы привести в порядок дороги Рыбинска. Они проголосовали за включение в план приватизации 14 дополнительных объектов, а также согласовали увеличение дефицита бюджета до допустимых законодательством значений. Расходы города будут замещены федеральными средствами после их получения.



– Депутаты фракции «Единая Россия» возьмут на особый контроль проведение всех работ, чтобы у жителей не было нареканий, – сказал депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Сдвижков. – Кроме того, верхний слой асфальта, который будет срезаться, обязательно пойдет на подсыпку дорог в частном секторе и тех проездов, где сейчас много ям.



Отвечая на вопрос о дорожных перспективах Рыбинска в следующем году, Виталий Ткаченко заверил, что город будет включен во вторую очередь федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».