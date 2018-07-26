​В департаменте имущественных и земельных отношений прошло заседание комиссии по рассмотрению экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области и приватизации имущества, находящегося в собственности региона.



– Мы рассмотрели вопросы о включении имущества областной казны в уставный капитал ряда акционерных обществ с долей участия региона, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В частности, это коснулось проведения мероприятий по реконструкции и расширению аэропорта Туношна.



Как пояснил Максим Фролов, передача земельного участка в собственность ОАО «Аэропорт Туношна» позволит провести мероприятия по проектированию и обеспечению строительства почтово-логистического комплекса, грузового терминала, топливозаправочного комплекса, гостиницы, а также парковки для автотранспорта.



На заседании принят еще ряд решений, в частности, о реорганизации Северного водоканала, а именно – о присоединении к нему ГП ЯО «Водоканал Некоузского района». Кроме того, в уставный капитал АО «Яркоммунсервис» будут переданы объекты теплоснабжения Мышкинского района, ранее переведенные в собственность области.