​В Дзержинском районе Ярославля началось строительство детского сада на 280 мест.



– Объект включен в приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», – рассказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец. – В 2018 году наш регион в рамках приоритетного проекта получил из федерального бюджета более 43 миллионов рублей на строительство данного детского дошкольного образовательного учреждения. Предполагается получение еще порядка 100 миллионов из федерального бюджета в следующем году.



Детский сад будет трехэтажным и рассчитан на прием детей всех возрастов. Общая площадь составит более 6,5 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта вместе с оборудованием – 208 миллионов рублей.



Как сообщили в подрядной организации, сейчас ведется работа по подготовке строительной площадки и котлована. Здание будет кирпичным, с утеплением фасада, фундамент – блочный, с монолитной плитой. При строительстве будут применяться современные технологии, которые обеспечат комфортное нахождение детей в саду.



Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – осень 2019 года.