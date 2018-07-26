|Начался вывоз мусора из села Васильково Семибратовского сельского поселения Ростовского муниципального района. Из-за недобросовестного подрядчика, не выполняющего свои обязанности, контейнерные площадки здесь превратились в настоящие несанкционированные свалки.
– Мы откликнулись на просьбу Правительства Ярославской области помочь с вывозом мусора с территории Семибратовского поселения, где проблема встала очень остро. Мы предоставили необходимую технику и персонал и приступили к работе, – рассказала начальник правовой службы ООО «Хартия» Ирина Данилова. – До конца сегодняшнего дня мусор из Василькова будет вывезен в полном объеме – это более 60 кубометров.
Накануне в Семибратовское поселение, чтобы лично оценить ситуацию, выезжал председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. После этого на расширенном заседании Правительства региона он поставил задачу по ужесточению требований к сбору и вывозу ТКО на территориях всех муниципальных образований.
– Жители региона не должны терпеть неудобств из-за недобросовестных компаний по уборке мусора, – подчеркнул Дмитрий Степаненко. – В Ярославской области необходимо создать современную, экологически безопасную инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами. На факты саботажа будем реагировать жестко. Подрядчики обязаны выполнять работу, за которую они получают деньги.
Руководству администраций муниципальных районов поручено оперативно отслеживать ситуацию с уборкой мусора с контейнерных площадок и своевременно сообщать о нарушениях в областную инспекцию административно-технического надзора и департамент охраны окружающей среды и природопользования.
– Благодаря оперативному реагированию Правительства Ярославской области на наше обращение проблема с вывозом мусора начала решаться. Сегодня наиболее объемные свалки будут убраны, – сказал глава Ростовского муниципального района Алексей Константинов. – Завтра работы силами администрации района и поселения будут организованы в селах Сулость и Угодичи. В течение недели наведем порядок во всех населенных пунктах Семибратовского поселения.
Алексей Константинов добавил, что в ближайшее время проведет совещание, на котором будет разработан график вывоза ТКО в Ростовском районе.
– В ближайшее время ситуация с вывозом мусора придет в норму, – подчеркнул он.
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