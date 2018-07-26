​До 1 ноября органы местного самоуправления всех муниципальных районов области должны будут провести анализ и предоставить сведения о площадях, занятых борщевиком Сосновского, с привязкой к кадастровым номерам земельных участков.



Такое решение было принято в ходе совещания по вопросам создания комплексной программы, направленной на борьбу с борщевиком, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов.



– По оперативным данным муниципальных районов, в Ярославской области общая площадь земель, засоренных борщевиком Сосновского, составляет 5,7 тысяч гектара, – сообщил Валерий Холодов. – Ежегодно этот сорняк уничтожается лишь на незначительных площадях региона. В настоящий момент по поручению губернатора Дмитрия Миронова разрабатывается комплексная программа, направленная на борьбу с борщевиком.



Для организации эффективной работы в данном направлении будет разработана система мер, включающая организационно-хозяйственные, агротехнические и химические методы. На сегодня уже готова дорожная карта, формируется рабочая группа.



Участники встречи изучили опыт создания аналогичных программ Московской и Ленинградской областей.



По итогам совещания решено аккумулировать предложения органов местного самоуправления по борьбе с борщевиком в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. ФГБУ «Россельхозцентр» займется разработкой методических рекомендаций по борьбе с борщевиком Сосновского на территории области.



Справка



Борщевик Сосновского – многолетнее растение, выведенное более 30 лет назад селекционерами как кормовая культура для домашних животных. С каждым годом борщевик захватывает все новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу здоровью и даже жизни людей. При прикосновении к человеческой коже и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических.