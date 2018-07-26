​Успешные практики подготовки кадров для промышленности региона на площадке Ярославского радиозавода обсудили руководители передовых предприятий области, члены общественного совета при департаменте инвестиций и промышленности, представители органов исполнительной власти, торгово-промышленной палаты и ведущих региональных вузов.



– Мир динамично развивается, и в условиях научно-производственного развития необходимо внедрять новые формы и технологии при подготовке кадров для промышленности, – сказала, открывая совещание, директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Вопрос развития кадрового потенциала – одна из главных тем, которую поднимает бизнес-сообщество региона. Со своей стороны Правительство Ярославской области проводит работу по решению проблемы нехватки квалифицированных специалистов для промышленных предприятий. И уже есть позитивные изменения в этой сфере.



О системе подготовки кадров на Ярославском радиозаводе и практике реализации дуальной модели образования рассказал генеральный директор предприятия Сергей Якушев. В 2015 году здесь был открыт современный ресурсный центр, на базе которого под руководством наставников еженедельную практику проходят 40 студентов техникума. 30 из них ежегодно пробуют свои силы непосредственно на производстве, где ребята также решают сложные технические задачи накануне чемпионатов рабочих профессий «WorldSkills». Школьники на профориентационных занятиях получают первые знания о работе с паяльником, делают самостоятельные попытки плетения жгутов и кабелей, знакомятся с современной измерительной аппаратурой.



– Мы многие годы развиваем и совершенствуем программы работы с вузами и базовым техникумом радиоэлектроники и телекоммуникаций, – сообщил Сергей Якушев. – На радиозаводе работает современный ресурсный центр, совместно с ЯрГУ им. П.Г. Демидова создана кафедра цифровых технологий в радиотехнике и открыта новая специальность «инженер-испытатель». И это приносит свои плоды. Молодежь, получая возможность со студенческой скамьи приобщаться к практике работы современного производства, стремится остаться на заводе и здесь строить свою карьеру.



Практиками подготовки квалифицированных специалистов также поделились руководители ПАО «Автодизель» и ООО «Такеда Ярославль». На «Автодизеле» уже полтора года реализуется программа выращивания лидеров, в которой приняли участие 252 человека. Применяются балльные оценки, на основе которых на каждом этапе происходит отбор наиболее успешных специалистов, проводятся бизнес-тренинги. Программа предоставляет молодым специалистам большие возможности, открывает перед ними перспективы профессионального и карьерного роста.



Руководители вузов предложили обсудить вопрос взаимодействия высших учебных заведений и промышленных предприятий Ярославской области в сфере подготовки инженерных кадров. Кроме того, были обозначены основы работы Ассоциации технологического развития, соглашение о создании которой подписано при участии губернатора Дмитрия Миронова в мае на Петербургском международном экономическом форуме. Задачу создания в течение ближайших шести лет 15 научно-образовательных центров поставил Президент России Владимир Путин.



– Soft skills приобретают в наше время особую значимость. Подобные инициативы для студентов являются хорошим вкладом в собственное развитие, – отметил ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков. – И здесь нужен комплексный подход, так как современное инженерное образование возможно только с проактивным участием предприятий. Нужно вместе заниматься профориентационной работой.



По итогам совещания его участники приняли решение продолжить обмен лучшими практиками с акцентом на сегменты промышленности: фармацевтику, машиностроение и другие.