​В Ярославской области продолжается капитальный ремонт крыш. Всего в этом году будет отремонтировано более 130 таких объектов, из них половина – плоские. Сейчас ведутся работы в Ярославле, Рыбинске, Переславле, а также в Рыбинском, Ростовском и Некрасовском муниципальных районах.



Вчера комиссия проверила ход ремонта в Дзержинском районе Ярославля. Пятиэтажный жилой дом №48а на Ленинградском проспекте построен в 1967 году. Крыша находилась в аварийном состоянии. В 2017 году был выполнен проект, а в 2018-м начались строительно-монтажные работы.



Подрядчик вышел на объект в июне. Площадь крыши – около 1800 квадратных метров. На сегодняшний день выполнено около половины общего объема работ: демонтирована старая кровля, сделана пароизоляция. Сейчас выполняется отсыпка керамзитом.



– Мы отслеживаем качество работ на объекте в еженедельном режиме, – рассказал исполняющий обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Дмитрий Жевраков. – По заключению наших инженеров, ремонт выполняется на высоком качественном уровне, протечек и иного повреждения имущества собственников не зафиксировано.



Подрядная организация, вышедшая на объект, с региональным фондом в этом году взаимодействует впервые. Она имеет 15-летний опыт работы во многих крупных городах России, где занималась капитальным строительством и ремонтом, а также реставрацией.