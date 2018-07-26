​В регионе началась актуализация территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами.



– C 1 сентября в Ярославской области приступит к работе единый региональный оператор в сфере оборота ТБО. Он будет действовать в строгом соответствии с территориальной схемой,– рассказал начальник отдела по обороту твердых бытовых отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Но существующий документ устарел. Он утвержден в 2016 году, а за прошедшее времяпоявились новые дома, производства, организации. Соответственно, увеличилось количество источников образования ТКО и контейнерных площадок. Работающие сейчас на вывозе мусора отдельные организации выезжают на эти объекты, но если не внести их в территориальную схему, они не будут охвачены региональным оператором.



Артем Назаров добавил, что изменилась и сеть полигонов твердых бытовых отходов. В существующей территориальной схеме их 20. Однако Угличский полигон активно модернизируется, а Переславском муниципальном районе объект захоронения закрыт и готовится к рекультивации. Это также должно быть отражено в документе. Кроме того, в нем необходимо учесть новые требования законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности.



Вопросы корректировки территориальной схемы обсудили на совещании в Правительстве области. Участие в мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли представители органов местного самоуправления и организаций, эксплуатирующих объекты размещения отходов. Были проработаны вопросы информационного обмена, механизм взаимодействия различных структур с организацией-подрядчиком, обеспечивающей актуализацию территориальной схемы.



Сбор данных для проведения корректировки завершится до 15 августа. Далее информация будет проанализирована, структурирована и собрана в сводные реестры.



До 1 сентября работы по актуализации схемы будут завершены.