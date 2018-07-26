​В 2018 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», работы будут проведены в 187 учреждениях образования, из них 73 – в региональном центре.



– Во всех этих школах и детских садах благоустройство и косметический ремонт в рамках программы «Решаем вместе!» планируется завершить до начала нового учебного года, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В большинстве образовательных учреждений подрядные организации уже приступили к исполнению контрактов. Очень важно, что именно благодаря активности родителей, педагогов, жителей удалось привлечь дополнительные средства на улучшение условий обучения.



Сегодня Евгений Чуркин проинспектировал ход работ у школы №81 в Ярославле. Здесь будет заменено старое асфальтовое покрытие. На эти цели выделено около миллиона рублей.



– Наше здание построено в 1964 году, это первая школа в Дзержинском районе, – рассказала директор школы №81 Ирина Лежникова. – С тех пор таких капитальных работ здесь не было. В прошлом году благодаря губернаторской программе в учреждении заменили окна, а в этом на пришкольной территории отремонтируют тротуары и проезды. Надеемся стать участниками проекта и в 2019 году. У нас очень активные педагоги и родители – все-таки в школе учатся 600 человек.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным перед регионами.