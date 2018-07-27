​За I полугодие 2018 года на портале «Бизнес-навигатор МСП» зарегистрировались более тысячи предпринимателей Ярославской области.

С помощью ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Предпринимателям региона портал презентовали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман в феврале этого года.

– «Бизнес-навигатор МСП» полезен не только предпринимателям, но и тем, кто хочет открыть свое дело, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Например, здесь можно скачать бизнес-план, найти удобное помещение под офис. Кроме того, предприниматели из других областей, намеревающиеся расширять географию присутствия своего бизнеса, могут оценить возможности, которые доступны им в нашем регионе. На портале есть информация о мерах господдержки, предоставляемых структурами инвестиционного блока Правительства Ярославской области. «Бизнес-навигатор» – действительно удобный инструмент.

Директор ООО «Фортуна» Алексей Шипов с помощью «Бизнес-навигатора» нашел помещение под производство корпусной мебели. Сейчас он арендует площади в тутаевском промышленном парке «Мастер» по льготной цене.

– По совету знакомого предпринимателя мы воспользовались «Бизнес-навигатором». На ресурсе узнали, что существует господдержка. Нашли всю информацию быстро, потому что интерфейс удобный, – рассказал Алексей Шипов. – Увидели, что есть помещение в промпарке Тутаева, которое сдается почти в два раза дешевле, чем мы арендовали в тот момент. И вот работаем на новом месте. В будущем планируем через «Бизнес-навигатор» найти финансовую поддержку.

Всю основную информацию на портале можно получить бесплатно, так как он создан федеральной Корпорацией МСП для поддержки предпринимателей. На сегодняшний день «Бизнес-навигатор» охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек. На территории Ярославской области это Ярославль и Рыбинск.

В прошлом году на портале «Бизнес-навигатор МСП» был запущен ряд новых сервисов. Система «Поток» дает пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения продукции в сети Интернет, система «Жизненные ситуации» предоставляет информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса. Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение, которое обеспечивает комфортную работу с порталом с помощью смартфонов и планшетов.

Консультации по работе портала можно получить у специалистов региональной Корпорации развития МСП.

Сайт «Бизнес-навигатор»: https://smbn.ru/msp/main.htm.

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