​Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области продолжает работу по демонтажу незаконно размещенной наружной рекламы во всех муниципальных районах региона. В результате очередного рейда, который прошел в Рыбинске, с фасадов зданий было демонтировано 10 рекламных конструкций.



– С начала года в регионе вынесено 440 предписаний в связи с незаконным размещением наружной рекламы, демонтировано более 110 установленных без необходимых согласований конструкций, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В ходе рейдов проверяем не только отдельно стоящие объекты, но и рекламные конструкции на фасадах.



Размещенная на фасаде зданий наружная реклама должна быть соизмеримой с размерами здания, конструкция – безопасной. Разрешение выдается по заявлению заинтересованного лица в установленном законом порядке.



Без соответствующей документации запрещено размещать рекламу не только на фасадах, но и на отдельно стоящих щитах.



Карта-схема рекламных мест, которая позволяет проверить законность размещения отдельно стоящих конструкций и узнать о наличии свободных рекламных мест, доступна на Геопортале Ярославской области.