​Почта России представила новый сервис безбумажной технологии – электронную подпись. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трек-номер отправления.



– Правительство области активно поддерживает совершенствование системы работы Почты России: расширение перечня услуг, обновление филиалов для комфорта клиентов, – сказал директор департамента информатизации и связи регионального Правительства Михаил Городилов. – В данном случае речь идет о внедрении электронной подписи. Клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения.



Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления клиенту для подтверждения личности необходимо предъявить оператору паспорт.



Далее все просто: когда посылка доставлена в отделение почты, приходит сообщение на указанный мобильный телефон. Обратившись в филиал, гражданин сообщает работнику почты, что поступило оповещение. После на телефон приходит СМС с кодом, который необходимо озвучить, тем самым подтвердив свою личность. Паспорт при этом показывать не надо.



После однократного оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумаги.



Зарегистрировать свою электронную подпись можно в любом почтовом отделении Ярославской области. Процесс занимает несколько минут, но позволяет в пять раз сократить сроки выдачи почты и больше не заполнять бумажные извещения. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.



Зарегистрированный клиент может отслеживать почтовое отправление по трек-номеру на сайте или в официальном мобильном приложении. Как только отправление поступит в почтовое отделение, чтобы получить посылку, достаточно предъявить оператору штрихкод с экрана телефона и назвать код из СМС.