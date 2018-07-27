​На базе учебного центра «Песочное» Военной академии РХБ-защиты с 28 июля по 4 августа будет проходить этап международного конкурса на лучший экипаж радиационной, химической и биологической разведки войск РХБ-защиты «Безопасная среда».



Мероприятие организовано в рамках Армейских международных игр – 2018. В конкурсе принимают участие команды из России, Республики Беларусь, Китая, Ирана, Египта и Армении.



28 июля с 10 до 11 часов пройдет церемония открытия конкурса. После этого начнется этап «Индивидуальная гонка», который продолжится на следующий день.



1 августа с 10 до 14 часов – второй этап, «Огневая подготовка». Проведение третьего этапа, «Эстафета», запланировано на 4 августа. В этот же день конкурс «Безопасная среда» завершится.



В церемониях открытия и закрытия мероприятия примут участие военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, творческие коллективы, парашютисты и мотоциклисты ДОСААФ.



В рамках мероприятия 28 июля также состоится военизированная юнармейская эстафета «Сталкер». Командам Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей придется пройти полосу препятствий, показать свои возможности в военно-тактической игре «Лазертаг», военизированной эстафете и турнире по стрельбе.



Для гостей конкурса «Безопасная среда» будут работать интерактивные площадки, павильоны национальных домов участников международных игр, кафе, выставка сувенирной продукции. Также предусмотрена организация анимационно-развлекательной зоны. Здесь будут исторические площадки вооружения и средств РХБ-защиты, выставки современного стрелкового и страйкбольного оружия, пневматический тир, площадка для стрельбы из лука и многое другое.



В дни открытия и закрытия Армейских международных игр, 28 июля и 4 августа, добраться на полигон из Ярославля можно на бесплатных автобусах. Они выедут в 8.30 с Богоявленской площади, от музея-заповедника. Отправление с полигона – в 14.30.