​В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включен дом жилой Жареновых в Угличе, построенный в первой четверти XIX века.



– По итогам исследований государственной историко-культурной экспертизы данный памятник архитектуры отнесен к категории объектов культурного наследия местного значения, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В ближайшее время будет подготовлено и направлено собственнику охранное обязательство, чтобы сберечь памятник для будущих поколений.



Жареновы – одна из наиболее известных угличских купеческих фамилий. Здание их жилого дома – образец позднего провинциального классицизма. Расположение объекта фиксирует историческую трассу Спасской улицы, впоследствии смещенной к югу, а также свидетельствует о характере ранее существовавшей и почти полностью утраченной застройки одного из центральных кварталов города, сформированного по регулярному плану.



По мнению экспертов, дом Жареновых является примером купеческого дома, характерного для Углича.



Фото: https://yandex.ru/maps