​С 27 по 29 июля в центре спорта и отдыха «Демино» проходит пятый всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!».



– Сегодня, в первый день, продолжается заезд участников и гостей. Всего на фестиваль соберутся более 300 человек. Это активные и творческие молодые люди от 18 до 35 лет, представители добровольческих, общественных организаций, органов власти, ведущих вузов страны, – рассказал председатель регионального отделения РССМ Иван Демидов. – Первый вечер мы посвятим знакомству, пройдет организационное собрание, а также мастер-класс по новым формам организации добровольческой деятельности.



В рамках фестиваля будет работать образовательная площадка Федерального ресурсного центра сельской молодежи для победителей Всероссийского конкурса общественных лидеров на сельских территориях в номинации «Культура». Мероприятие организовано на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.



Профессиональные тренеры проведут для ребят обучающие тренинги по коммуникативным навыкам взаимодействия с органами власти, семинары по проектному менеджменту и мастер-классы по развитию культуры на селе. Из числа самых активных участников площадки будет сформирована комиссия при РССМ по направлению «Культура на селе». Ее задача – подготовить аналитическую записку о состоянии профильной сферы и предложения по ее развитию, которые будут впоследствии направлены в органы государственной власти.



– Сегодня очень важно равномерно развивать территории, в том числе небольшие районные центры и села, открывать производства и рабочие места, – сказал председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий. – И наша задача, власти законодательной и исполнительной, – создать на местах такие условия: строить детские сады, школы, медицинские пункты, центры досуга, жилье, чтобы молодежь не уезжала из сельской местности. Будет на селе молодежь – будет у села будущее.



В программе фестиваля также торжественное награждение победителей IX всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая родина». Они получат дипломы за подписью министра сельского хозяйства, ценные подарки от Российского союза сельской молодежи (ноутбуки, планшеты, экшен-камеры) и призы от партнеров. Кроме того, будут награждены победители конкурса молодых лидеров на сельских территориях.



Для победителей обоих конкурсов будут организованы мастер-классы и дискуссии с экспертами по вопросам привлечения внимания общества к социальным проблемам села, развития добровольчества и вовлечения сельской молодежи в добровольческую деятельность, сохранения культурного наследия малой родины. По итогам работы площадок будут сформированы предложения, которые впоследствии направят в соответствующие государственные органы.



На фестивале будут работать выставка народных ремесел, дискуссионные площадки по вопросам сохранения исторического и культурного наследия народов России, развития добровольчества на сельских территориях. Запланирован творческий вечер народных культур.



Справка



Мероприятие проводится в целях развития добровольчества по сохранению культурно-исторического наследия села. Организатором выступает Российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Ярославской области.