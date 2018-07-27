​Завершился первый цикл совещаний по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов. Мероприятия прошли в разных муниципальных образованиях Ярославской области.



В ходе работы руководство департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов оценило промежуточные результаты выполнения планов по подготовке объектов к зиме.



В заключительной встрече приняли участие представители Мышкинского, Некоузского, Брейтовского, Рыбинского районов, а также городского округа Рыбинск. Большинство показателей готовности в этой группе выше среднеобластных.



– Вопрос подготовки к зиме является приоритетным и находится на личном контроле губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, – сказал директор департамента ЖКХЭиРТ Сергей Колесников. – За последний месяц мы посмотрели подготовку к зиме, оценили ситуацию на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на всех территориях. По состоянию на сегодняшний день жилой фонд региона готов к отопительному периоду примерно на 60 процентов, котельные – на 55 процентов, тепло- и водопроводные сети – более чем на 60 процентов. В оставшиеся до отопительного сезона два месяца все ключевые вопросы будут закрыты. Главам районов четко указано, на что необходимо обратить внимание. В настоящее время уже приходит информация, что ситуация исправляется. В целом процесс подготовки идет планово, и отопительный сезон мы начнем своевременно.



Подготовка к новому отопительному сезону началась по окончании предыдущего.



Срок начала отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления на каждой территории индивидуально, в зависимости от погодных условий, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток ниже 8 градусов. На практике – с 1 по 10 октября. Основная задача – в первую очередь подать тепло в объекты соцкультбыта, особенно с круглосуточным пребыванием людей (дома-интернаты, больницы), а потом постепенно в жилой фонд.