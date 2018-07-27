​28 июля в Некрасовском районе на полигоне учебного центра «Песочное» Военной академии радиационной, химической и биологической защиты начался этап конкурса «Безопасная среда». Он проводится в рамках Армейских международных игр – 2018. В мероприятии принимают участие команды из России, Республики Беларусь, Китая, Ирана, Египта и Армении.



Предусмотрено три этапа состязаний. Сегодня после церемонии открытия экипажи начали прохождение индивидуальной гонки. Специалисты РХБ-защиты должны продемонстрировать, как ведут разведку местности в зоне техногенной аварии, выполнить задачи на труднопроходимых участках, отобрать пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, преодолеть огненно-штурмовую полосу.



Второй и третий этапы конкурса – эстафета и огневая подготовка – пройдут 1 и 4 августа.



В дни открытия и закрытия Армейских международных игр, 28 июля и 4 августа, для всех желающих организованы бесплатные автобусы на полигон с Богоявленской площади Ярославля. Для гостей будут работать интерактивные площадки, павильоны национальных домов участников международных игр, анимационно-развлекательная зона: выставки современного стрелкового и страйкбольного оружия, пневматический тир, лазертаг, площадка стрельбы из лука и т. д.



28 июля в рамках конкурса «Безопасная среда» пройдет военизированная эстафета «Сталкер». В соревнованиях примут участие юнармейские команды Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей. Ребятам предстоит пройти полосу препятствий и сразиться в лазертаг.



Справка



Армейские международные игры – это уникальное в своем роде состязание служащих армий разных стран, которое имеет некоторые признаки военных учений. Так же как и в прошлом году, открытие АрМИ будет проходить в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» и на полигоне Алабино.



Планируется 28 состязаний: к 23 традиционным добавятся пять новинок, которые могут удивить зрителей. В настоящее время проводятся встречи и переговоры со странами-участницами Казахстаном и Китаем для проведения некоторых видов соревнований на полигонах этих стран.