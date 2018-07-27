Сегодня на берегу Плещеева озера под Переславлем-Залесским состоялось торжественное закрытие молодежного форума «Александрова гора». В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Михаил Барышев, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко.



Мероприятие посвящено предстоящему 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского и традиционно проходит одновременно с одноименным историческим фестивалем русской культуры и искусства.



– Вместе со всей страной Ярославская область готовится достойно отметить в 2021 году 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского, – сказал Дмитрий Миронов. – Очень важно, что в подготовке к торжествам участвует наша молодежь. Обращаясь к истории, к своим истокам, мы учимся любить Отечество, вдохновляемся подвигами его великих подвижников. Уверен, что великий князь Александр Невский станет для вас примером патриотизма и любви к Родине.



Подготовка к юбилею ведется с 2010 года. В ней участвуют органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения образования и культуры. Активно вовлечена общественность, предприниматели, народные умельцы, все заинтересованные и неравнодушные граждане.



Дмитрий Миронов предложил включить культурно-просветительский проект «Александрова гора» в федеральный туристический маршрут.



В палаточном городке губернатор встретился с участниками молодежного форума, осмотрел выставку-галерею их работ, площадки военно-спортивного и экологического направлений. Ребята из клубов исторической реконструкции продемонстрировали приемы обращения со средневековым оружием, элементы рыцарского боя и осады башни.



- Форум состоялся, и мы вместе сделали очередной шаг на пути к 800-летию Александра Невского. Мы достойно подойдем к этому событию, – отметил председатель организационного комитета по подготовке и проведению культурно-просветительского проекта «Александрова гора», начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов. – Я хочу поблагодарить руководство области и лично губернатора за оказанное содействие. Мы впервые почувствовали такую мощную поддержку.



Завтра в полдень под Переславлем состоится церемония закрытия исторического фестиваля «Александрова гора». В программе выступление ансамбля «Колокола России» и запуск воздушных шаров на Плещеевым озером. автра в полдень под Переславлем состоится церемония закрытия исторического фестиваля «Александрова гора». В программе выступление ансамбля «Колокола России» и запуск воздушных шаров на Плещеевым озером.



Справка



Молодежный форум и фестиваль «Александрова гора» проходят в Ярославской области уже в третий раз. Поддержку проекту оказывают Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, Правительство области, Ярославская региональная общественная организация «Центр духовного и культурного возрождения «СтратилатЪ», Московский патриархат и Переславская епархия.



12-дневная программа молодежного форума включает познавательные экскурсии, военно-исторические реконструкции, лекции, семинары, мастер-классы и встречи с известными государственными и общественными деятелями.



Участники узнают интересные факты о жизни и ратных подвигах Александра Невского – полководца, не проигравшего в своей жизни ни одного сражения, знакомятся с деталями русского быта XIII-XIV веков.



Гости фестиваля могут принять участие в интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторической реконструкции битвы новгородской дружины со шведскими рыцарями. Битвы, после которой князь Александр Ярославич и получил почетное прозвище «Невский».