​Студенты ЯрГУ им. П.Г. Демидова разработали экотропу «Кухмарь». Маршрут проходит по северо-восточному берегу Плещеева озера, где можно увидеть 386 видов растений, 44 вида мхов, около 130 видов птиц, более 40 видов млекопитающих и свыше 800 видов насекомых. Протяженность маршрута – 4,2 километра.



Проект был представлен на всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» и уже прошел первый этап. Новая экотропа станет одной из составляющих туристического кластера Переславля-Залесского.



– Развитие туристических кластеров – один из приоритетов региональной стратегии развития туризма, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Эта задача поставлена губернатором Дмитрием Мироновым в программе «10 точек роста». Сегодня в Переславле-Залесском создается туркластер. Есть туристическая инфраструктура, новые актуальные предложения, богатая культурная и историческая составляющая, природные ресурсы, удобная логистика со столицей. В ближайшее время благодаря открытию туристско-рекреационного комплекса «Золотое кольцо» здесь появится дополнительное комфортное место для отдыха гостей.



За два года в Переславле-Залесском началась реализация нескольких новых туристических проектов. Среди них выделяется музей крестьянского дизайна «Конь в пальто». В нем сохраняются единственные в стране каменные палаты XVII века, представлены уникальные предметы одежды и быта русских крестьян XVII – XIX веков. В селе Веськово открылся музей «Царство ряпушки». Там можно узнать все о рыбке, которая украшает герб города. Гостям расскажут, как ее добывали, солили и заготавливали впрок и каким образом она стала «царской сельдью».



Экологическая тропа «Кухмарь» дополнит туристические предложения города и будет развиваться в контексте реализации концепции новой экологической политики региона. Сейчас этот документ разрабатывается по инициативе губернатора Дмитрия Миронова - экспертные группы занимаются формированием предложений по направлениям «Просвещение», «Вода», «Воздух», «Лес», «Обращение с отходами».