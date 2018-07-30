​Вопросы развития партнерства ярославских производителей и ПАО «Интер РАО», а также наращивания потенциала межрегиональной технологической кооперации руководители холдинга, областного департамента инвестиций и промышленности, представители делового сообщества обсудили на выездном совещании в Москве.



Напомним, на прошедшем в мае Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о развитии сотрудничества между Правительством Ярославской области и ПАО «Интер РАО». Регион на церемонии представлял губернатор Дмитрий Миронов.



Как отметил председатель правления энергохолдинга Борис Ковальчук, Ярославская область обладает серьезным производственным и научным потенциалом.



– Совместно с предприятиями мы провели анализ потребностей ПАО «Интер РАО» в продукции региональных производителей, а сегодня предметно обсудили возможности поставки в рамках реализации программы импортозамещения, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Особенно важно отметить, что ярославские компании, готовые к сотрудничеству с холдингом, в первую очередь настроены на развитие производств, повышение качества продукции, которая должна соответствовать требованиям инновации и энергоэффективности.



Еще в апреле руководство «Интер РАО» побывало на некоторых предприятиях региона, выпускающих энергетическое и электротехническое оборудование, и отметило высокий научно-технический потенциал и уровень организации производственных процессов, выразив заинтересованность в продвижении инновационной продукции и материалов.



На встрече в Москве свои планы по импортозамещению и производственные возможности презентовали АО «РЗП», «Компания Дизель», ООО «Завод ПСМ», ООО «Угличкабель», НПО «Регулятор» и ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод «ЭЛДИН». В ближайшее время в департамент закупок холдинга для оценки будут направлены технические характеристики продукции для прохождения аккредитации.



Стороны отметили перспективы взаимодействия в рамках работы технических советов управляющих компаний «Интер РАО» и включения их в состав региональных предприятий.



Заключенное на ПМЭФ-2018 соглашение предполагает совместную работу по подготовке кадров с вузами и научно-техническим сообществом региона, модернизацию и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также продолжение взаимодействия по инновационным проектам и предложениям.



Справка



С 2017 года Ярославский регион активно привлекает крупные российские холдинги и госструктуры к сотрудничеству с местными предприятиями. Эта работа направлена на расширение каналов сбыта продукции ярославских производителей, повышение их технологических компетенций, поддержку инновационных разработок. Среди партнеров региона – холдинги «Северсталь», «Татнефть», «РусГидро», ОСК, «Транснефть» и др.