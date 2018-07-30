|В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности с 1 июля включена в тарифы для потребителей.
Изначально планировалось, что тариф составит 663,2 рубля за тонну, однако его удалось существенно снизить.
Напомним, в конце июня Дмитрий Миронов направил вице-премьеру Правительства России Алексею Гордееву письменное обращение с предложением поддержать проект постановления Правительства РФ, предусматривающий семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на 2018 год. Правительство страны приняло соответствующее решение: плата составит 95 рублей за тонну.
– В соответствии с постановлением Правительства России органам регулирования регионов рекомендовано в двухмесячный срок пересмотреть тарифные решения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Учитывая высокую социальную значимость для населения данного вопроса, тарифы, установленные для организаций, эксплуатирующих объекты размещения отходов, были оперативно приведены в соответствие. Эти меры должны привести к сдерживанию роста платы граждан за услугу по обращению с ТКО.
Изменения ставок тарифов на захоронение отходов войдут в состав платы за содержание жилого помещения за июль и август 2018 года. Расчет будет производиться с квадратного метра обслуживаемого жилья. В квитанциях тариф будет учтен в составе платы за содержание жилого помещения.
Размер указанной платы в муниципальных образованиях может быть различным. Уточнить цифры жители могут в организациях, осуществляющих вывоз ТКО.
С 1 сентября размер тарифов на захоронение отходов будет единым для всего региона.
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