​С 1 сентября плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для граждан, проживающих в многоквартирных домах Ярославской области, составит 73,94 рубля с человека в месяц.



Согласно данным ассоциации «Чистая страна», этот тариф значительно ниже, чем в большинстве регионов России. Например, в Ивановской области он составляет 86,54 рубля в месяц, в Челябинской – 88,91, в Курской – 131,62, в Липецкой – 116,65. Максимальный тариф в Чукотском автономном округе – 156,3 рубля в месяц.



– Помимо введения единой платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, с 1 сентября изменится и единица начисления платы за данную коммунальную услугу. Если в данный момент начисление осуществляется с квадратного метра жилья, то с 1 сентября – с человека, – пояснил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Данная услуга будет являться коммунальной, а размер платы – единым для всего региона.



Таким образом, размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет зависеть от количества граждан, проживающих в жилом помещении.



К примеру, сейчас для квартиры площадью 60 квадратных метров в Ярославле плата за сбор и вывоз ТКО составляет приблизительно 154,2 рубля в месяц. Если в ней проживает один человек, то после 1 сентября эта сумма для него снизится практически в два раза – до 73,94 рубля в месяц. В то же время для трех проживающих в такой же квартире жителей плата повысится.



Средства за коммунальную услугу по обращению с ТКО пойдут на формирование современной системы сбора и вывоза мусора, замену контейнеров, обновление парка специализированной техники, соответствующей современным экологическим стандартам. Также планируется создание объектов обращения с отходами – сортировочных и перегрузочных станций.



Справка



С приказом департамента «О внесении изменений в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2017 №274-ТКО» можно ознакомиться здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/prikaz.aspx.