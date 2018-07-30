|Команда Ярославской области примет участие в IX Всемирных детских играх победителей, которые пройдут со 2 по 6 августа в спортивном комплексе ЦСКА в Москве. Юные представители Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского будут соревноваться в следующих дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба и футбол.
Всемирные детские игры победителей – это самые крупные международные соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Организатором мероприятия является благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
Первые Всемирные детские игры победителей состоялись в 2010 году и стали незабываемым событием для 200 юных представителей восьми стран. В 2018 году в играх примут участие более 500 детей из 16 стран.
Команда Ярославской области впервые приняла участие во Всемирных детских играх победителей в 2016 году и сразу завоевала пять медалей разного достоинства. В 2017 году – 4 медали.
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