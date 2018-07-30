​50 коробок с детскими памперсами на сумму почти 300 тысяч рублей – такой подарок родильному дому клинической больницы №9 сделал региональный Фонд милосердия и здоровья. Все эти средства гигиены для малышей вручат мамам новорожденных.



– Нам очень приятно, что в Год волонтера инициативы общественных организаций находят отражение вот в таких акциях, – сказал главный врач КБ №9, депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – Это действительно помощь от людей и для людей, хорошее подспорье в уходе за малышами для наших рожениц.



В следующем году родильному дому больницы №9 исполнится 50 лет. В настоящее время акушерское отделение – это 75 коек. Оно оказывает экстренную и плановую акушерскую помощь женщинам Дзержинского, Заволжского районов города Ярославля, пациенткам с патологией из районов области. Только за прошлый год здесь приняли 2112 родов.



– С 9-й больницей мы сотрудничаем более 25 лет, – рассказала руководитель регионального отделения Фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева. – Сегодняшнее мероприятие организовано в рамках работы, которую мы ведем на регулярной основе.



Родильное отделение больницы №9 является клинической базой ЯГМУ, совместно с профессорско-преподавательским составом разрабатываются новые методики диагностики, лечения и родоразрешения. Показатели работы акушерско-гинекологической службы учреждения стабильно одни из лучших в Ярославской области.