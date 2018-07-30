​30 июля по Черному морю открыто регулярное движение скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», выпущенного на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». В торжественной церемонии приняли участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и другие официальные лица.



Поручение рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне Президент России Владимир Путин дал по итогам встречи с бизнес-сообществом Ярославской области в апреле прошлого года.



– Мы провели переговоры с профильным министерством РФ, властями Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя. И вот результат, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Для Правительства Ярославской области судостроительная отрасль – одно из приоритетных направлений развития экономики. Идем по пути создания судостроительного кластера, работаем над обеспечением наших производителей стабильными заказами. Так, в мае на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с концерном «Калашников», который планирует обеспечить производителей региона заказами на сумму 9 миллиардов рублей. Будем работать дальше!



Сегодня рыбинский «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», получил еще один импульс к развитию. На мероприятии между Правительством Севастополя и концерном были подписаны документы по реализации инвестпроекта по размещению в Севастополе внешней сдаточной базы завода.



– Впервые за более чем 20 лет возобновлен выпуск судов на подводных крыльях, – сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. – Это большое событие для отечественного судостроения и серьезный шаг для повышения туристической привлекательности Крыма. Первые «Кометы» свяжут сообщением два города полуострова – Севастополь и Ялту. И это только начало, ведь суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. На новые «Кометы», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом.



«Комета 120М» вмещает 120 пассажиров, ее экипаж составляет 5 человек. Скорость – 35 узлов (около 65 км/ч), дальность хода – 200 миль. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем. Важным преимуществом является высокий уровень комфорта пассажиров – применяется автоматическая система снижения качки и перегрузки.



Фото: http://government.ru/