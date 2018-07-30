|Первые заявки на реализацию двух инвестпроектов в рамках территорий опережающего экономического развития рассмотрены 30 июля на заседании профильной комиссии в Правительстве региона. В работе приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, руководство департамента инвестиций и промышленности, департамента финансов, правового управления Правительства региона, представители Федеральной налоговой службы.
Оба проекта – в сфере промышленного производства и планируются к реализации на площадках промышленного парка «Мастер» в Тутаеве.
– Комиссия выносит решение с учетом экспертной оценки проектов со стороны департамента инвестиций и промышленности региона, департамента финансов, администрации Тутаевского района, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Критериев много, все параметры и условия рассматриваются детально.
Один из проектов ориентирован на производство запчастей для легкобронированной техники. На сегодняшний день эта экономическая ниша на российском рынке не заполнена. ООО «Специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи» рассчитывает, что спрос на эту продукцию обеспечен на 20 лет вперед.
Рынок потребления – промышленность, АПК. Кроме того, сегодня активный интерес к проекту проявляет Министерство обороны РФ, а продукция компании проходит стендовые и ходовые испытания на базе Росгеодезии. Объем инвестиций в проект составит порядка 135 миллионов рублей, будет создано более ста рабочих мест.
Второй проект – производство полипропиленовой упаковочной ленты шириной 5 мм – позволит создать 57 новых рабочих мест. Инвестор – ООО «Завод «Волга полимер» – намерен вложить в создание нового производства 13 миллионов рублей.
По итогам заседания комиссия приняла решение о возможности заключения соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего развития по обоим проектам. После подписания документов с инвесторами данные будут направлены в Министерство экономического развития РФ для включения в реестр резидентов ТОР.
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