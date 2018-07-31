​13 миллионов рублей из областного бюджета будут направлены на обеспечение безопасности детей и антитеррористических мер в школах и детских садах Ярославля.



– Деньги выделены для реализации мероприятий по повышению безопасности детей в школах и детских садах, – рассказала первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева. – Это и установка ограждений вокруг учреждений образования, и организация видеонаблюдения, размещение металлоискателей и тревожных кнопок.



Решение о том, в какие учреждения будут направлены эти средства, департамент образования Ярославля принял, исходя из имеющихся заявок, данных о состоянии материально-технической базы. В список попали 9 школ и детских садов. В частности, на базе школы №14 будет внедрен «пилотный» для Ярославля проект – «Умная проходная».



– Проект новый и очень перспективный с точки зрения его дальнейшего внедрения в жизнь, - отметил депутат муниципалитета Ярославля, председатель комиссии по социальной политике Алексей Таганов. - Предполагается, что доступ в учебное заведение будет возможен по специальным электронным пропускам. Отработав пилотный проект в одной школе, мы будем рассматривать возможность и внедрять его повсеместно. Безопасность наших детей – в наших руках, и это приоритет в работе.



Правительство области системно занимается вопросами детской безопасности. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на обеспечение школ и детских садов автоматическими системами пожаротушения, видеонаблюдения, тревожными кнопками. Также в педагогических коллективах регулярно проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей.