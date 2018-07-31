​С 1 по 5 августа в Угличе пройдет XII международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». Он ежегодно собирает несколько тысяч участников. На этот раз впервые в их числе – творческие коллективы фотоклубов и фотошкол.

Собравшиеся представят свои работы, обсудят актуальные вопросы, в частности, создание проектов, совмещение творчества и заказов. В дискуссии на эту тему примут участие датский фотограф Мэс Грив, документальный фотограф Дмитрий Марков и другие.

Также будут затронуты разные аспекты работы фотожурналиста: поиск интересной темы, организация и продюсирование съемок, общение с редактором. Выступят фотограф журнала о путешествиях «National Geographic» Виктор Лягушкин, директор фотослужбы Валерий Дзялошинский, юрист в области авторских прав Влад Багно.

Классики российской фотографии Владимир Вяткин, Георгий Пинхасов, Игорь Гаврилов, Александр Китаев, Александр Тягны-Рядно расскажут о своем творчестве и поделятся личным взглядом на современные фотопроцессы. Кроме этого, они традиционно проведут мастер-классы по съемке с последующим разбором работ участников.

Все лекции и практические занятия будут объединены в одно направление «Школа фотографии».

3 августа все желающие приглашены на портфолио-ревю. Работы участников оценят не только мастера фотопарада, но и бильдредакторы и руководители фотослужб российских изданий: Константин Лейфер из ТАСС, Мария Косарева из «Lenta.ru», художественный редактор агентства «Regnum» Светлана Беломестных и другие.

В дни фестиваля участники смогут показать свои работы на фотосушках, а вечером во время фоточая обсудить достижения и поговорить с экспертами.

Всего в рамках международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе» пройдет 18 блиц-конкурсов.

Подробнее о фестивале: https://photofest-uglich.ru/programma/.

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