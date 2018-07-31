​С 3 по 5 августа в Мышкине пройдет XX губернаторский фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ».



За два десятилетия он стал одним из самых ярких мероприятий Ярославской области. Ежегодно количество его участников увеличивается. В их числе традиционно историки техники, реставраторы, частные коллекционеры и увлеченные одиночки.



В этом году в Мышкине вновь ждут гостей как из городов России, так и из ближнего зарубежья. По словам организаторов, будет представлено более 200 моделей техники. Отличительной особенностью фестиваля является то, что все его участники прибывают на транспортных средствах на собственном ходу.



В 20-й раз приедут ветераны отечественного автопрома, забавные самоделки, машины расцвета СССР и зарубежные авто с серьезным пенсионным стажем.



4 августа на центральной площади города развернется мотовыставка. Гран-при фестиваля – Кубок губернатора Ярославской области – будет вручен участнику, представившему уникальный, редкий, исторически значимый, эпохальный образец техники с лучшей реставрацией. Ожидается, что владельцы авто тоже прибудут в нарядах, аутентичных году выпуска авто.