|С 3 по 5 августа в Мышкине пройдет XX губернаторский фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ».
За два десятилетия он стал одним из самых ярких мероприятий Ярославской области. Ежегодно количество его участников увеличивается. В их числе традиционно историки техники, реставраторы, частные коллекционеры и увлеченные одиночки.
В этом году в Мышкине вновь ждут гостей как из городов России, так и из ближнего зарубежья. По словам организаторов, будет представлено более 200 моделей техники. Отличительной особенностью фестиваля является то, что все его участники прибывают на транспортных средствах на собственном ходу.
В 20-й раз приедут ветераны отечественного автопрома, забавные самоделки, машины расцвета СССР и зарубежные авто с серьезным пенсионным стажем.
4 августа на центральной площади города развернется мотовыставка. Гран-при фестиваля – Кубок губернатора Ярославской области – будет вручен участнику, представившему уникальный, редкий, исторически значимый, эпохальный образец техники с лучшей реставрацией. Ожидается, что владельцы авто тоже прибудут в нарядах, аутентичных году выпуска авто.
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