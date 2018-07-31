|Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с 1 по 5 августа проведет в Ярославской области стажировку для победителей конкурса социокультурных проектов «Культурная мозаика». Главная тема обучения – брендинг территории. Она будет раскрыта на примере Ярославского региона. Предполагается не только обзор примеров, но и знакомство с технологиями их формирования и выстраивания маркетинговой стратегии места.
Туристический бренд Ярославской области – это единая концепция позиционирования, учитывающая уникальный формат территории, ее главные ресурсы, пути отраслевого и социального развития. В рамках этой концепции активно проводится инвентаризация культурного предложения, формируются новые маршруты и локальные бренды.
Бренд предполагает различные векторы работы с рынком, направленные на внешнее и внутренне позиционирование. Выражаются они в слоганах: «Ярославия – среднерусская Гардарика» и «Ярославия – украшение России».
В рамках пятидневной программы победители конкурса «Социокультурная мозаика» смогут познакомиться с успешными практиками. На примере кейсов таких территорий, как Ярославль, Ростов Великий, Углич, Мышкин, Гаврилов-Ям, Данилов, Переславль-Залесский, Вятское, они проанализируют методы привлечения потенциальных партнеров, современные и востребованные формы работы с местными ремеслами и промыслами, форматы продвижения турпродуктов и событий в туризме.
3 августа директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова проведет для участников программы лекцию «Бренд Ярославской области. Реалии, проблемы, ресурсы, перспективы».
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