​Прокуратура и Правительство Ярославской области ведут совместную работу по целому ряду направлений. 31 июля итоги этой деятельности в первом полугодии 2018 года были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона. Участие в мероприятии приняли губернатор Дмитрий Миронов и заместитель генерального прокурора по Центральному федеральному округу Владимир Малиновский.



Дмитрий Миронов особо отметил работу сотрудников ведомства по надзору за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ. За 6 месяцев выявлено более тысячи нарушений.



Еще одно важное направление – защита прав граждан в сфере оплаты труда.



– В результате мер прокурорского реагирования на начало июля этого года в полном объеме погашена задолженность по заработной плате на 16 предприятиях области на сумму, превышающую 64 миллиона рублей, – сказал Дмитрий Миронов. – Значимость такой работы сложно переоценить. За сухими цифрами статистики – конкретные люди, их семьи и в целом благополучие нашего общества.



Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за эффективную подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018. Прокуратурой был усилен надзор за соблюдением требований антитеррористического законодательства на объектах спорта, транспорта, в местах массового скопления людей. Также многое сделано для противодействия нарушениям в сфере бюджетного законодательства, а активное участие прокуратуры в законотворческом процессе региона позволяет постоянно совершенствовать его качество.



Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов сообщил, что основные усилия прокуроров в текущем году направлены на защиту трудовых, жилищных, пенсионных и иных социальных прав граждан, соблюдение прав детей и инвалидов, обеспечение законности в сфере экономики, предпринимательской деятельности и окружающей среды.



– Криминогенная обстановка в Ярославской области в первом полугодии этого года характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на 10,2 процента уменьшилось число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, – отметил в докладе Дмитрий Попов. – Снизилось количество зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе транспортных средств, фактов угонов, незаконного оборота оружия и наркотиков.



Благодаря вмешательству прокуратуры и целенаправленной работе Правительства области за полтора года введено в эксплуатацию 17 жилых домов, строительство которых осуществлялось со значительным нарушением сроков. Жилищные условия улучшили более 1200 человек.



– Уверен, что общими усилиями мы добьемся хороших результатов. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача решить вопрос обманутых дольщиков. И мы активно работаем в этом направлении, – сказал Дмитрий Миронов.



По результатам коллегии сформирован комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности. В частности, во втором полугодии, по словам главного прокурора области, необходимо усилить работу по обеспечению правопорядка и соблюдению прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание.



Справка



За первое полугодие 2018 года прокурорами выявлено более 20 тысяч случаев нарушений закона. По материалам проверок возбуждено 106 уголовных дел. В судебные органы направлено 1987 заявлений. Должностным лицам внесено 2409 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 1929 человек, к административной – 900 человек.