​31 июля на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония открытия IV этапа конкурса на лучшую воинскую часть по содержанию вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил.



– Место проведения конкурса в этом году выбрано не случайно. Именно ярославское училище стало победителем конкурса в 2017 году, – отметил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Владимир Тришункин. – На этот раз мы расширили требования, предъявляемые в рамках конкурса, уделив особое внимание состоянию и подготовке материально-технической базы воинских частей.



По итогам трех отборочных этапов, в которых приняли участие все воинские части Воздушно-космических сил, в заключительный этап прошли девять лучших. Оценивать их готовность будет комплексная конкурсная комиссия, приступившая к работе сразу после церемонии открытия конкурса.



– Проведение конкурса чрезвычайно важно для укрепления военного потенциала нашей страны, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Ведь звания победителя будет удостоена воинская часть, где не только на самом высоком уровне обеспечивается содержание техники и обучение личного состава, но также сформирован здоровый профессиональный коллектив, что позволяет справляться с любыми задачами.



Итоги конкурса будут подведены 1 сентября. Награждение победителей пройдет также на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Планируется, что участие в мероприятии примет главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.