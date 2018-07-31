|Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны Воздушно-десантных войск Российской Федерации!
Примите искренние поздравления с 88-й годовщиной образования войск, которые по праву называют элитным подразделением Российской армии!
Ваша история – летопись мужества и стойкости офицеров и солдат крылатой пехоты. Они одними из первых оказывались на огневых рубежах, выполняя самые сложные и ответственные задания в борьбе с противником. Десантников всегда отличают отвага и отменная выучка, постоянная готовность действовать нестандартно и решительно в любых ситуациях.
Традиционно это один из самых ярких профессиональных праздников в нашей стране. Особый боевой дух и взаимопомощь, беззаветное служение Родине и верность присяге, присущие воинам и ветеранам-десантникам, вызывают у людей большое уважение.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 14:45
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