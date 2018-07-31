​Департамент охраны объектов культурного наследия региона провел проверку по факту сноса здания на территории исторического центра Ярославля по адресу: улица Собинова, 41а. Работы признаны незаконными, материалы направлены в УМВД.



Здание было построено в 1917 году. Как сообщил директор департамента Александр Филяев, в реестр объектов культурного наследия оно включено не было. Однако в правилах землепользования и застройки указано, что снос зданий, построенных до 1957 года, должен согласовываться органом охраны памятников. Перед такими работами требуется обязательная внутренняя экспертиза, определение историко-культурной значимости объекта.



– Относительно этого здания согласование не проводилось, – сообщил Александр Филяев. – Собственник объекта выявлен. Работая на месте в субботу, 28 июля, мы подключили и администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля, мэрию города. Удалось зафиксировать номера машин, людей, производящих работы, и номера техники. Будем продолжать разбираться и добиваться уголовного преследования виновника происшедшего, а также воссоздания им объекта.



Данное нарушение закона предусматривает уголовную ответственность. В соответствии со статьей 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей» правонарушителям грозит штраф до 3 млн. руб, или лишение свободы на 3 года.



Дом №41а по улице Собинова приобретен собственником в порядке приватизации по договору купли-продажи в апреле 2010 года. За прошедшие 8 лет никаких работ здесь не производилось.



По мнению специалистов департамента, здание обладает признаками объекта культурного наследия. В настоящее время идет изучение архивных материалов для подтверждения данного статуса. По итогам экспертизы здания №41а и 41б по улице Собинова могут быть причислены к выявленным объектам культурного наследия.