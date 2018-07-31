​В областной больнице началась подготовка помещений для организации ПЭТ-центра. Соглашение о его создании в Ярославском регионе подписано на Петербургском экономическом форуме.



– Благодаря этому соглашению у Ярославской области появилась уникальная возможность работать с одним из ведущих центров ядерной медицины страны, – рассказал сенатор Игорь Каграманян. – Что это даст нашему региону? Ну, во-первых, позитронно-эмиссионная томография – это очень точный метод исследования, который позволит врачам выявлять онкологические заболевания на ранней стадии и своевременно принимать решение о тактике лечения. Во-вторых, центр будет оснащен самым современным оборудованием, которое во всем мире признано эталонным.



ПЭТ-центр расположится на площадях диагностического центра больницы. В нем будет установлен аппарат фирмы «Siemens», который представляет собой два совмещенных томографа – позитронно-эмиссионный и рентгеновский компьютерный. Ремонтные работы в помещениях начнутся в ближайшие дни.



– Мы планируем принимать 10 тысяч пациентов в год, в том числе около 3,5 тысячи – из Ярославской области, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Также центр будет обслуживать жителей Костромской, Ивановской и Вологодской областей. Исследования для пациентов будут бесплатными, за счет средств ОМС. Прием откроем уже в декабре этого года.



Появление в Ярославском регионе подобного центра – это весомый вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. Организация высокоточной диагностики с помощью позитронно-эмиссионной медицины, а также строительство хирургического корпуса онкологической больницы помогут решить задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным, – выйти на самый высокий уровень в борьбе с этой страшной болезнью.



Аналогичные ПЭТ-центры есть в Белгороде, Екатеринбурге, Курске, Липецке, Москве, Орле, Ростове-на-Дону, Самаре, Тамбове, Тольятти и Уфе.



Справка



Основной целью методики является ранняя диагностика онкологической патологии различных локализаций, оценка распространенности злокачественных опухолей, оценка эффективности их лечения.



Основная методика, ПЭТ/КТ всего тела, производится с использованием радиофармпрепарата – фтордезоксиглюкозы. Этот препарат позволяет определить уровень метаболизма глюкозы, который повышается при наличии злокачественных образований независимо от их местонахождения.