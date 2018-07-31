​С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске состоится финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Сегодня заместитель председателя Правительства области Роман Колесов встретился с командой, которая будет представлять на соревнованиях наш регион.



– Ярославская область включилась в движение «WorldSkills Russia» с 2014 года, и с тех пор наши участники завоевали немало наград и достойно представляли регион не только на всероссийском, но и на мировом уровне, – отметил Роман Колесов. – Соревнования профессионального мастерства по стандартам лучших международных практик способствуют внедрению передового опыта подготовки рабочих кадров. Это очень важно. Нашей области, реализующей инвестиционные проекты и развивающей новые производственные площадки, очень нужны высококвалифицированные специалисты, способные работать в соответствии с самыми высокими современными технологическими требованиями.



Участниками финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2018» в Южно-Сахалинске станут более 700 конкурсантов. Нашу область будут представлять 9 человек, среди них – студенты техникумов и колледжей из Ярославля, Рыбинска, Углича, села Великого. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3500 гостей.



– Мы традиционно рассчитываем на хорошее выступление наших ребят, – сказал заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Они представляют разные направления подготовки и являются своего рода ориентирами, примерами того, каким должен быть специалист.



На соревнованиях наша сборная выступит по восьми компетенциям: «Электроника», «Обработка листового металла», «Дошкольное воспитание», «Флористика», «Ландшафтный дизайн», «Электромонтаж», «Эстетическая косметология», «Физкультура и спорт».



– Моя компетенция – «Дошкольное воспитание», – рассказала студентка Ярославского педагогического колледжа Евгения Давлетбаева. – Конечно, волнение есть, но есть и уверенность в себе. Главная цель – достичь призового места, хотя я понимаю, что конкуренция очень сильная. Но я не буду расслабляться, поэтому – только вперед!



Помимо соревнований, в рамках чемпионата будет организована деловая программа. Участие в ней примут ярославские педагоги и тренеры, а также руководство регионального координационного центра «WorldSkills Russia».



Победители и призеры финала VI национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной «WorldSkills Russia». Им предстоит принять участие в европейском первенстве «EuroSkills-2018» в Будапеште, а в 2019 году – в мировом чемпионате «WorldSkills Kazan», который состоится в столице Республики Татарстан.