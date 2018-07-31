31 июля в департамент охраны объектов культурного наследия поступил сигнал о начале работ во дворе дома 29 по ул. Терешковой, относящегося к комплексу зданий усадьбы Андронова. По сигналу обеспокоенных жителей на место выехали сотрудники департамента, администрации Кировского района города Ярославля и УМВД России по Ярославской области.



– Собственник здания установлен, – рассказал заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – Комплекс зданий усадьбы имеет статус объекта регионального значения и относится к выявленным объектам культурного наследия, поэтому любые работы здесь должны проводиться только с разрешения департамента.



Работы проводились на ограде усадьбы Андронова и были остановлены сразу после прибытия проверяющих.



Как сообщил Роман Васильев, в ближайшее время собственник будет вызван в департамент для выяснения обстоятельств. При подтверждении нарушений Федерального закона № 73-ФЗ в отношении индивидуального предпринимателя может быть возбуждено административное делопроизводство, которое повлечет за собой штраф в размере до 5 миллионов рублей.