​Детским праздником завершилось комплексное благоустройство двора трех многоквартирных домов на улице Урицкого в Ярославле. На проведение работ в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», было направлено свыше 12 миллионов рублей.



Качество реализации проекта проинспектировали руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова и депутат областной Думы Роман Фомичев.



– Дома были построены в 70-х годах прошлого века, и с тех пор никакой серьезной реконструкции здесь не проводилось. Двор утопал в лужах весной и осенью, территория выглядела запущенной, – рассказал Евгений Чуркин. – Местные жители, которые стали инициаторами включения территории в программу, активно контролировали весь процесс, качество работ, и если возникали какие-то пожелания, то мы всегда старались их рассмотреть и найти решение.



Теперь у каждого из домов обустроены парковочные карманы, тротуары, уложено новое асфальтовое покрытие. В зоне отдыха установлены современная детская площадка, новые скамейки и урны, заменено освещение, а также сделано ограждение. В течение августа будет проведено озеленение территории.



По словам Екатерины Мусиновой, в этом году комплексное благоустройство за счет средств программы «Решаем вместе!» в Дзержинском районе также выполнено у четырех домов по проезду Моторостроителей и во дворе трех домов на улице Труфанова.



– Сегодня мы видим, каким комфортным стал двор, как приятно в нем гулять и детям, и взрослым. Все они пришли на праздник по случаю завершения ремонта, – сказала Екатерина Мусинова. – В 70-е годы, когда застраивался Дзержинский район, главным было обеспечить людей квартирами, улучшить их жилищные условия. О том, что в будущем у каждой семьи будет одна-две машины и необходимы парковки, тогда не думали. Дворы не были для этого предназначены.



Накануне в Ярославле также состоялась приемка выполненных работ во дворах в Ленинском районе – на улице Чкалова и на Республиканском проезде. Члены комиссии в составе жителей, представителей МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и территориальной администрации Кировского и Ленинского районов отметили качественное проведение благоустройства территорий.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется на территории Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.