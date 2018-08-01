​Минувшей ночью в Рыбинске пожар уничтожил кровлю в 4-хэтажном кирпичном 37-квартирном доме. Сигнал о возгорании в здании по адресу улица Чкалова 1/24 поступил в МЧС в 21 час 11 минут. Уже через две минуты на объекте были первые пожарные бригады.



– По прибытии сотрудники МЧС зафиксировали горение кровли на площади около 100 квадратных метров, – сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев. – Из здания были эвакуированы 10 жителей. Пострадавших в результате пожара нет. Открытое горение ликвидировано к часу двадцати трем минутам. В настоящее время продолжается проливка здания.



Всего в ликвидации пожара было задействовано более 50 человек и 17 единиц техники. По информации ГУ МЧС по Ярославской области, в результате пожара полностью уничтожена кровля дома, частично повреждены квартиры на 3 и 4 этажах. Причины пожара, виновное лицо устанавливаются, создана комиссия по определению ущерба.



Состояние дома 1917 года постройки ветхое, на момент возгорания он уже был частично расселен.



– Сразу после сообщения о пожаре на место выехали оперативные службы, была организована рабочая группа КЧС. Специалисты «Жилкомцентра» приехали с ключами от комнат в маневренном жилом фонде, чтобы в случае необходимости сразу передать их жителям, которые остались без крова, – рассказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Там зарегистрировано 18 семей в количестве 35 человек. Пока жильцы дома разъехались по родственникам, но вся необходимая помощь им будет оказана.



Сегодня состоится совещание у главы Рыбинска, а затем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором будет принято решение о расселении дома, предоставлению необходимой помощи и использованию резервных фондов.



Помощь могут оказать и жители Рыбинска. Погорельцам нужны вещи первой необходимости и нескоропортящиеся продукты питания, медикаменты, одежда и обувь в хорошем состоянии. Обращаться можно в центр социального обслуживания населения по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 5, кабинет 10, а также во дворцы культуры «Переборы», «Волжский», «Слип», «Вымпел». Телефон для справок: 8(4855) 21 52 58.