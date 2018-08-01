​Сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области провели проверку на территории храма Иоанна Предтечи в Толчкове. Он является памятником федерального значения и находится в безвозмездном пользовании Ярославского музея-заповедника.



– Совместно с музеем мы готовим общую программу комплексных ремонтно-реставрационных работ на объекте, – рассказал директор департамента Александр Филяев. – Ранее они не проводились, выполнялся только поддерживающий ремонт. Фрески требуют ухода и консервации, где-то даже восстановления. Сохранился иконостас, но иконы хранятся в музее. После проведения комплексных работ их можно будет экспонировать в храме.



Также в планах в целях предотвращения вандализма установить на территории храма систему видеонаблюдения.



В настоящее время принято решение о формировании поэтапного плана выполнения работ по сохранению объекта с определением объемов финансирования. Как пояснил Александр Филяев, средства могут быть выделены как по федеральной целевой программе, так и из внебюджетных источников.