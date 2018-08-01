|В Ярославле открылась выставка уникальных пластинок XIX – XX веков. Она организована при поддержке областного департамента культуры в рамках внедрения механизмов реализации государственного заказа на оказание отдельных социально значимых услуг.
Экспозиция развернулась в самом центре города, на Волжской набережной, в музее «Музыка и время». Вход бесплатный.
На выставке представлены отечественные и зарубежные пластинки разных временных периодов и производителей. Здесь есть граммофонные, патефонные, для электропроигрывателей, с классической музыкой, известными песнями, речами советских политических деятелей, литературными произведениями и другие. Все они – из фонда музея. Коллекция собрана его основателем Джоном Мостославским.
Сотрудники музея «Музыка и время» познакомят гостей с историей звукозаписи в России и Европе конца XIX – начала XX века, расскажут о музыкальных механизмах, для которых пластинки создавались.
Выставка будет открыта до 31 октября.
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11:30
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