​В Ярославле открылась выставка уникальных пластинок XIX – XX веков. Она организована при поддержке областного департамента культуры в рамках внедрения механизмов реализации государственного заказа на оказание отдельных социально значимых услуг.



Экспозиция развернулась в самом центре города, на Волжской набережной, в музее «Музыка и время». Вход бесплатный.



На выставке представлены отечественные и зарубежные пластинки разных временных периодов и производителей. Здесь есть граммофонные, патефонные, для электропроигрывателей, с классической музыкой, известными песнями, речами советских политических деятелей, литературными произведениями и другие. Все они – из фонда музея. Коллекция собрана его основателем Джоном Мостославским.



Сотрудники музея «Музыка и время» познакомят гостей с историей звукозаписи в России и Европе конца XIX – начала XX века, расскажут о музыкальных механизмах, для которых пластинки создавались.



Выставка будет открыта до 31 октября.