|С сегодняшнего дня в связи с переходом на новое место работы свой пост покинул руководитель аппарата Правительства Ярославской области Юрий Валдаев. За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата Правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона.
Также Юрий Валдаев принимал непосредственное участие в формировании существующей структуры Правительства области, в создании органов исполнительной власти в сфере обеспечения деятельности мировых судей и надзора в сфере благоустройства. Участвовал в организации и проведении выборов на территории Ярославской области.
Глава региона поблагодарил Юрия Валдаева за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте.
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