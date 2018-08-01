С сегодняшнего дня в связи с переходом на новое место работы свой пост покинул руководитель аппарата Правительства Ярославской области Юрий Валдаев. За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата Правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона.​



Также Юрий Валдаев принимал непосредственное участие в формировании существующей структуры Правительства области, в создании органов исполнительной власти в сфере обеспечения деятельности мировых судей и надзора в сфере благоустройства. Участвовал в организации и проведении выборов на территории Ярославской области.



Глава региона поблагодарил Юрия Валдаева за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте.