Муниципальные районы, ставшие в прошлом году лидерами «Рейтинга-76», продолжают облагораживать территории за счет средств губернаторских грантов. Так, в Тутаевском районе установлены три детские площадки – в селе Борисоглеб, деревне Павловское и поселке Красный Бор. Общая стоимость – 700 тысяч рублей. Также, новые тренажеры и малые архитектурные формы закуплены для деревень Першино, Ченцы, Пшеничище и Белятино.



– В прошлом году Тутаевский район получил губернаторский грант в размере 10 миллионов рублей. Средства были распределены по сельским поселениям, – рассказал глава администрации Левобережного сельского поселения Михаил Ванюшкин. – В Борисоглебе мы поставили детский городок, лавочку, урны. Село не такое большое, но детей много, тем более сейчас лето – приезжают к родственникам. А раньше ребятам негде было даже поиграть.



Система рейтингования городских округов и муниципальных районов в прошлом году использовалась в регионе впервые. Она была разработана по поручению губернатора Дмитрия Миронова для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий. Гранты общей суммой 50 миллионов рублей были распределены между шестью районами.



– Уже подведены промежуточные итоги рейтинга за первое полугодие 2018 года. Есть районы, которые улучшили свои позиции, есть ухудшившие, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области, директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. – Тутаевский район – лидер по итогам этого периода. Он занял верхние строчки сразу по двум направлениям – «Социальное развитие» и «Муниципальное управление». Лидер по направлению «Экономика» в первом полугодии – Рыбинский район, «Инфраструктура» – Брейтовский район, «Сельское хозяйство» – Угличский район. Но у глав других муниципальных образований еще есть время поработать над проблемными моментами и улучшить свои позиции.



Итоги года будут подведены в декабре. Районы и городские округа, достигшие наивысших результатов, получат губернаторские гранты.